Continua, nel segno della condivisione dentro e fuori dal campo, il percorso di Juventus e Coca-Cola con il rinnovo della partnership siglata nel 2019. Un legame che vede l’azienda leader nel settore del beverage affiancare il nostro Club in qualità di Official Partner.E non mancano le novità. Per la prima volta dall’avvio dell’accordo, infatti, Coca-Cola e Juventus collaboreranno insieme per coinvolgere i tifosi a livello europeo con diverse iniziative e attività che vedranno protagoniste anche le Juventus Women.Si parla di una collaborazione che celebra la magia nata dall’incontro tra tifosi e che lega la comunità bianconera nella sua totalità. L’accordo prevede l’esclusiva nella categoria degli “sparkling soft drink” con la presenza dei prodotti nelle aree Hospitality e in tutti i punti vendita dell’Allianz Stadium, la nostra casa, nei vari momenti pre, durante e post partita, oltre a eventi per i fan, visibilità del marchio e attività sui social media.«Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo pluriennale della partnership con Coca-Cola, afferma Tiziana Di Gioia Chief Commercial Officer di Juventus. La sinergia tra le due Aziende ha come obiettivo la valorizzazione del mercato Europeo - strategico per entrambi - grazie alla creazione di attivazioni di marketing comuni mirate alla creazione di un’esperienza unica on line&off line per tutti i tifosi. La passione che accomuna Juventus e Coca-Cola, sia in campo sia fuori, farà la differenza in questo nuovo capitolo della partnership.»«Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso insieme a Juventus e a tutta la comunità dei tifosi, accompagnandoli verso i prossimi traguardi del Club e in tutte le occasioni di felicità condivisa, che sono la vera magia del calcio”, dichiara Raluca Vlad, Marketing Director di Coca-Cola Italia. “Coca-Cola da sempre unisce le persone in tutti i momenti trascorsi guardando la partita a casa, al bar, al ristorante, allo stadio e vuole continuare a offrire esperienze calcistiche uniche».