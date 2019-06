Kalidou Koulibaly non è in vendita. Di conseguenza, per Juventus e Manchester City, che lo seguono da vicino sul mercato, il prezzo è di quelli folli: oltre 100 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo in estate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Pep Guardiola ha provato a stuzzicare la fantasia di Koulibaly, così come fatto da Sarri al suo arrivo sulla panchina bianconera. Il presidente del Napoli, però, è inamovibile: per meno di 100 milioni il difensore non si muove dalla corte di Carlo Ancelotti.