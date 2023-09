Pochi istanti fa la Juve ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato il nome dell'MVP del mese di agosto eletto dai tifosi. Si tratta di Federico Chiesa, che ha recuperato dall'infortunio e sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro la Lazio.'Un gol dopo pochi secondi di Campionato.Il biglietto da visita della stagione di Federico Chiesa.Ed è proprio lui (che è andato in gol anche a settembre, contro l’Empoli) il giocatore più votato su Juventus.com, e dunque MVP of the Month Powered by EAFC24.Fede riceverà il premio al termine del riscaldamento pre Juve-Lazio'.