Ieri sera nel corso della gara contro il Genoa il rigorista dellaè stato Federico Chiesa, dopo che Dusan Vlahovic è andato a prendere il pallone e gliel'ha ceduto. Come riferito poi da Massimiliano Allegri a Dazn non sarà sempre Federico il rigorista bianconero ma Dusan non era sereno e ha scelto di assegnare il rigore all'amico e compagno di squadra.