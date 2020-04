1









Non sono passate inosservate le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, nei confronti della Juventus. Intervenuto in diretta Instagram con Davide Oldani, noto chef e tifoso interista, Matrix ha dichiarato: "La Juve deve pensare alla Champions, che quest'anno avrà un nuovo format: anche se la vincono, non si può definire come tale". Sembra quasi mettere le mani avanti. Di certo le sue parole non sono andate giù ai tifosi bianconeri, sempre molto sensibili al tema Champions e mai morbidi con Materazzi, specialmente in queste occasioni.



Sui social si sono sprecati i commenti, molti dei quali ricordano un certo giorno che Materazzi certamente non ricorda tanto volentieri...