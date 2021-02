Ha dato voglia. Ha mostrato una via futura. Ha detto ai giocatori che sì, la Juve era ancora viva. E che no, non c'era da mollare. Proprio ora, sul più bello, quando la stagione si decide sui centimetri e pure sugli episodi. "Sì, quella è stata la gara fondamentale - ha raccontato Pirlo -. Ci ha riacceso. Vedere una coppa da alzare ci ha dato grande forza soprattutto dopo la brutta sconfitta tre giorni prima a San Siro. Ci ha fatto capire che siamo ancora forti, che possiamo competere. E da lì siamo ripartiti". Una ripartenza senza passi falsi, non c'è che dire. Per la quale Andrea Pirlo ringrazia i brividi e le emozioni della Supercoppa. Vittoria fondamentale quella contro il Napoli, che ha dato una sterzata alla stagione.