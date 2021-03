Sergio Ramos è stato accostato con forza alla Juventus nelle ultime ore. Ma il club bianconero non ha mai avviato una vera e propria trattativa. Solo una richiesta d'informazioni per capire la fattibilità dell'eventuale operazione. Più concreta è la pista che porta al Psg che ha si avuto più di un contatto con gli agenti del campione spagnolo. La prima scelta di Sergio Ramos, però, è sempre stata il Real Madrid, club con il quale ha fatto la storia e che considera qualcosa in più di una seconda casa. Florentino Perez non voleva andare oltre un anno di contratto ma adesso sta per cedere alle richieste del capitano. Si va verso un biennale da 10 milioni di euro più bonus a stagione, la Juventus è già stata avvisata. Lo racconta Calciomercato.com.