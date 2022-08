Probabilmente non se lo aspettava nessuno, visto il letargo calcistico nel quale era piombato, maè stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Juventus ai danni del Sassuolo nella prima giornata di campionato. Un bel segnale per Allegri, dopo un'estate alla ricerca di un esterno sinistro che potesse raccoglierne l'eredità, con Wijndal e Raum, poi rimasti in Olanda e Germania, tra i nomi più chiacchierati. Lo riporta Calciomercato.com.