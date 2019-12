Obiettivo terzino per la Juventus, che vuole rinforzarsi sulle fasce in vista del mercato di gennaio. Una delle idee in casa bianconera è quella che porta ad Alessandro Florenzi, terzino della Roma che potrebbe lasciare i giallorossi già prima della fine della stagione. Occhio alla concorrenza però, perché, secondo Tuttosport, Florenzi è anche un obiettivo della sorpresa Cagliari.