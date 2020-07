Come riporta la Juventus sul proprio sito ufficiale, “La Juventus ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite interne di campionato; nel XXI secolo solo due volte ha registrato una striscia più lunga in gare casalinghe in Serie A: 12 match sia nel novembre 2003 che nel dicembre 2016”. Stasera la grande occasione contro la Sampdoria per vincere lo scudetto, e anche per inanellare un serie positiva che non si vedeva dal 2016.