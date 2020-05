1









In un periodo dove il mondo del calcio sta tornando ad allenarsi e sta seriamente discutendo, Paese per Paese, sulla possibilità di ripartire, il calciomercato non si ferma mai. In casa Juventus c’è molto fermento, i nomi in ballo sono tanti per ogni reparto, e c’è la voglia di essere protagonisti in estate. Un capitolo a cui storicamente la dirigenza bianconera rivolge grande attenzione, è quello dei parametri zero. Giusto per citarne uno, Paul Pogba nel 2012, oppure i più recente Ramsey e Rabiot. Stando a quanto riporta Rai Sport, il ds Paratici sta monitorando i profili di Meunier e Willian, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Paris Saint-Germain e Chelsea.