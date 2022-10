? Come è stata la sua prestazione in? Non per tutti il capitano bianconero è da sufficienza in pagella, o almeno non lo è per Tuttosport che gli ha attribuito un 5.5: "Amministra con esperienza ma non senza qualche sbavatura", scrive il quotidiano torinese. 6, invece, sia dalla Gazzetta ("Aiutasu Destro e tiene in ghiaccio la partita senza affanni") che dal Corriere dello Sport ("Gara numero 400 da titolare in Serie A. Il pubblico lo punge su un lancio sbagliato, il capitano alza la testa e guida senza patemi"). Sufficienza piena anche per noi de ilBianconero.com: "Un po' più sporco in fase di costruzione, attento dietro. Poi il mezzo infortunio, che un po' ha pregiudicato la prestazione".