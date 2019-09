Dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, che avrebbe meritato anche di più, i bianconeri sono giàin vista dell'esordio stagionale in Champions League, in casa dell'Atletico Madrid. Lo dimostra lo stesso club, con un messaggio social che vede Leonardo, capitano in assenza di Giorgio Chiellini, carico verso la sfida contro i colchoneros al Wanda Metropolitano.