Leroy Sané è uno dei giocatori nel mirino della Juventus per il futuro. Classe '96 del Manchester City, talento e qualità al servizio di Guardiola. Chissà per quanto, però, perché sul giocatore c'è anche il Bayern Monaco che pensa a Sané in prospettiva. A fare chiarezza è il ds del club tedesco Hasan Salihamidzic, che ha parlato in conferenza stampa durante il ritiro della squadra in Qatar: "Non è un obiettivo di mercato per gennaio".