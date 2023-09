La situazione legata a Paul Pogba ha spinto nuovamente la dirigenza della Continassa ad agire sul mercato, dove si stanno valutando i profili di vari giocatori che potrebbero fare al caso di Max Allegri. Uno dei nomi emersi in queste ultime settimane è quello di Maurits Kjaergaard, ora in forza al Salisburgo, che sarà impegnato nella sfida di questa sera contro il Benfica. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset però, sul danese classe 2003 ci sono anche le attenzioni dell'Inter, che sono pronti a dare battaglia alla Juve in questa operazione.