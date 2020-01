La Juve ha perfezionato con il Barcellona lo scambio di due giovani: ai bianconeri arriva Alejandro Marques, centravanti spagnolo classe 2000; in blaugrana va invece Matheus Pereira, 1998, attualmente al Digione ma di proprietà della Juventus.



MARQUES - Ma chi è, Alejandro? ​Ispano-venezuelano, Marqués aveva il contratto in scadenza con i blaugrana il 30 giugno. Da questo gennario era libero di negoziare con qualsiasi delle sue pretendenti, da Barcellona si erano ormai rassegnati alla partenza del ragazzo che cercava una nuova esperienza per giocare con più continuità. Due piccioni con una fava: Alejandro prova l'avventura bianconera, al Barcellona un talento grezzo come Pereira.