Come si legge su Mundo Deportivo, Juventus e Barcellona hano un problema comune: le assenze in difesa. Infatti, Bonucci si è aggiunto a Chiellini e De Ligt in infermeria, costretto a uscire per infortunio (scongiurate lesioni) ieri sera contro Verona. Difesa titolare totalmente out, un po’ quello che sta accadendo in casa blaugrana. Koeman potrà contare solo su Araujo e Lenglet, vista la squalifica di Gerard Piquè e l’infortunio di Umtiti. In tutto questo, la Juve aspetta ancora notizie confortanti sul fronte Cristiano Ronaldo, per cui manca ancora il tanto atteso tampone negativo.