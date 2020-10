La Juventus e il Barcellona sono due club abituati a dominare nei rispettivi campionati. Appartengono a due mondi diversi, quello italiano e sabaudo e quello spagnolo e catalano. Ma sono anche profili e storie simili. Questo è il messaggio che passa la Juve in un video da brividi appena diffuso sui canali social ufficiali. Un video in catalano dove si mettono in evidenza i dna delle due società, pieni di riferimenti alle città, ai popoli, alle squadre. La sfida di mercoledì sera si accende già, e lo fa nella maniera più sana possibile!