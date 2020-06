Barcellona e Juventus continuano a lavorare per cercare lo scambio giusto tra i due club. Il Barça ha il sì di Pjanic, dall'altra parte manca l'ok di Arthur per il trasferimento a Torino. E difficilmente arriverà. Il tempo però stringe, perché l'obiettivo delle società è quello di chiudere lo scambio facendo plusvalenza entro il 30 giugno, data ultima per la chiusura del bilancio. Il Barcellona ha proposto altre contropartite che non interessano i bianconeri, che con una provocazione hanno chiesto Ansu Fati ricevendo risposta negativa. Per il momento, quindi, è ancora tutto in stand by.