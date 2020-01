Dopo lo scambio non andato in porto tra Rakitic e Bernardeschi, Juventus e Barcellona tornano a dialogare. Questa volta, però, sul tavolo non ci sono due giocatori già affermati, bensì due uomini del futuro. Due talenti che si sono messi in mostra con le rispettive seconde squadre: parliamo di Matheus Pereira, attualmente in prestito al Dijon e che nella vita fa il centrocampista, e Alejandro Marques, spagnolo con origini venezuelane, che di mestiere fa l'attaccante. Il primo è un '98, il secondo è un 2000: le proprie traiettorie potrebbero invertirsi molto presto, con lo juventino pronto ad approdare in blaugrana per far posto proprio a Marques. Questa trattativa, insomma, può seriamente rappresentare la consacrazione di un rapporto sinergico da cui entrambe le società possono giovare.