Alle spalle dell’Inter capolista, è bagarre per la Champions. Lo testimoniano le 6 squadre in 9 punti e la voglia di ognuna di non cedere neanche un centimetro alle concorrenti (tutte hanno vinto nello scorso turno di campionato). Con i nerazzurri lanciati verso il tricolore e dunque certi di un posto in Europa, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma lotteranno fino all’ultimo secondo del campionato per aggiudicarsi i tre posti rimanenti. Ci sarà da divertirsi, tanti scontri diretti, sorpassi e controsorpassi che terranno incollati al televisore tutti i tifosi e gli appassionati di calcio. La Juve ha intrapreso il rush finale con il piede giusto, vincendo contro Napoli e Genoa. E adesso, quali prove dovranno affrontare i bianconeri?



Sfoglia la gallery per vedere il calendario delle ultime giornate di Serie A