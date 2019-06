Elseid Hysaj è in partenza dal Napoli. E la Juventus, dopo averlo seguito da vicino già nella scorsa estate di mercato, è pronta a chiudere il colpo in questa, soprattutto dopo l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, ci sarebbe l'Atletico Madrid in pole position per Hysaj: pronta un'offerta da circa 20 milioni di euro per convincere il Napoli, che ne chiede 23 per il suo cartellino.