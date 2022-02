1









L'1-1 maturato domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo sembra aver consegnato una certezza alla Juve di Allegri: è l'Atalanta la principale avversaria nella corsa al quarto posto, la squadra da tenere d'occhio giornata dopo giornata, al momento a -2 dai bianconeri ma con una partita ancora da recuperare (quella contro il Torino, da fissare). Da qui a maggio, insomma, sarà testa a testa tra la Vecchia Signora e la Dea, impegnate a breve anche in Champions e in Europa League rispettivamente contro Villarreal e Olympiacos.

Per la Juve sono 13 le sfide da giocare, tra cui gli scontri diretti casalinghi con Inter e Lazio, nonchè il derby con il Torino di venerdì e le sempre insidiose trasferte con Sassuolo e Fiorentina, all'ultima giornata. Più complicato, almeno sulla carta, il calendario dell'Atalanta, che deve ancora affrontare, tra le altre, Roma, Napoli, Sassuolo, Verona e Milan, oltre alla Fiorentina che incontrerà domenica.

Un primo spartiacque potrebbe essere rappresentato dal turno del 5-6 marzo, quando gli orobici si troveranno di fronte ai giallorossi di Mourinho allo Stadio Olimpico mentre i bianconeri saranno impegnati all'Allianz Stadium contro lo Spezia. Probabilmente, però, si deciderà tutto ad aprile, mese in cui la Dea avrà a che fare con Napoli, Sassuolo e Verona a distanza di pochi giorni e la Juve, una volta superato lo scoglio del Derby d'Italia, dovrà concentrarsi "solo" su Cagliari e Bologna. Il periodo, però, potrebbe essere più intenso per la squadra di Allegri, perchè coinciderebbe anche con i quarti e le semifinali di Champions League (ma del resto anche per la formazione di Gasperini, impegnata parallelamente in EL). Come ama ripetere il tecnico livornese, dunque, meglio ragionare "una partita alla volta", passo dopo passo.



