L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Kozlowski, per cui si è scatenata un’asta in cui partecipa anche la Juventus: “Si è aperta una vera e propria asta internazionale sul wonder boy polacco Kacper Kozlowski, divenuto contro la Spagna, a 17 anni e 246 giorni, il più giovane esordiente nella storia dell’Europeo. L’interessamento di Cagliari e Juventus si era già registrato, anche Barcellona e United sono su di lui ma è il Dortmund che sembrerebbe aver piazzato lo scatto, grazie ai buoni rapporti con il Pogon di Stettino”.