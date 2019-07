Your browser does not support iframes.

Tutti pronti ad accogliere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si è ufficialmente svincolato dal Paris Saint-Germain ed ha scelto la Juventus per rilanciarsi dopo un anno da separato in casa. Lui è il soggetto principale delle copertine del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Entrambi i quotidiani titolano su di lui: "Oui Rabiot" per il giornale romano; un inequivocabile "Eccolo" per il quotidiano torinese.