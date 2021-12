Qual è la formula del Natale perfetto?

⁰

Ognuno ha la sua: creala nello #JuventusXmasLab! — JuventusFC (@juventusfc) December 6, 2021

Come ogni anno, è arrivato il video di Natale della Juventus. Tanti campioni dello spogliatoio bianconero e, in questo caso, la partecipazione speciale del tiktoker Khaby Lame, tifoso della Vecchia Signora. Il video, è stato condiviso attraverso i canali social del club.Dal sito ufficiale della Juventus:!Natale è quel momento speciale in cui si uniscono i simboli delle tradizioni affinché, insieme, creino la formula per un Natale perfetto. Perché, si sa, ognuno ha la propria!Quest’anno, vi invitiamo a crearla mettendovi in gioco nel nuovo laboratorio creativo Juventus.Uno spazio dove mixare la passione bianconera ai sentimenti, ai valori e agli elementi che da sempre caratterizzano questo periodo di festa.Un luogo dove unire lo spirito juventino alla gioia dell’attesa, all’entusiasmo dei preparativi, alla felicità dei piccoli gesti e sentire il calore della squadra del cuore dando vita alla formula del tuo Natale perfetto!Non importa che tu sia Grinch o XmAs Lover: Juventus Xmas Lab è il posto giusto dove esprimere, creare e dare sfogo all’immaginazione, mettendo al centro i simboli più significativi… o quel poco che basta per apprezzare ciò che è davvero importante per te.Nella tavola periodica più Natalizia che ci sia, gli elementi sono quelli che possono costituire l’atmosfera del Natale: Ho (holiday), Te (teamwork), Re (respect), Lo (love), Pa (passion), Ha (happiness)…Accedendo piattaforma dedicata potete creare la vostra di formula, nel nostro store potete fare tutti gli acquisti per i vostri regali bianconeri, o per aggiungere l’atmosfera juventina alle vostre feste e avrete inoltre a disposizione un pack speciale Juventus Membership.Come una squadra, come una famiglia, viviamo insieme questa festività con l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue.Benvenuti al Juventus XmAs Lab!Choose your perfect holiday formula!