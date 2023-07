Laapre le porte della Continassa per accogliere Cristianoe, di conseguenza, opera il riassetto definitivo delle cariche societarie. Come da comunicato ufficiale:Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristianoper il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028, a riporto di Maurizio, Chief Executive Officer. Giovanniassume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director.Juventus comunica, inoltre, che – nel contesto del processo di riorganizzazione già avviato nei mesi scorsi – Francesco, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer.Federicoassume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer.Sulla base delle informazioni disponibili, Cristianonon risulta titolare di azioni ordinarie Juventus alla data odierna.