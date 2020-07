Occhi su Duvan Zapata. Il Corriere dello Sport parte dall'attacco per definire le ultime operazioni in casa Juventus: si punta a un centravanti di peso da affiancare a Ronaldo, che così può agevolare il lavoro. L'obiettivo è proprio il colombiano dell'Atalanta, ma la prima offerta di Perin più 30 milioni è stata respinta al mittente, allo stesso modo i tentativi del West Ham. La Dea sa che la Juve non mollerà la presa, e soprattutto è consapevole della nuova situazione di Milik: i bianconeri hanno un accordo con il giocatore, non ancora con il Napoli. Che gradirebbe Bernardeschi.