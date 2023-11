Potrebbe toccare ain. E sarebbe davvero una grande occasione, per il giocatore inglese che non gioca dal 23 settembre con la Juve, dai 45 minuti in campo nella sfortunata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco, prima c'erano state le apparizioni con l'Udinese e con il Bologna, poco più di 20 minuti ciascuna. Dunque la panchina, per sei giornate di fila. Tutte senza prendere gol e con 5 vittorie e un pareggio in casa dell'Atalanta. Squadra che ha vinto, non ha trovato spazio per Iling.Con Rabiot fuori, più Weah infortunato, l'occasione sembra capitare come un incastro da puzzle: Iling deve essere ora bravo a crearsi il suo spazio. Fondamentale. L'inglese è stato menzionato anche da Allegri nell'ultima conferenza. Al posto di Adrien, come mezzala mancina, di fatto c'è proprio Samuel. Più offensivo rispetto a, che garantirebbe invece equilibrio e maggiore copertura. In casa contro il Cagliari, a sensazione, Allegri sente di poter essere un po' più spregiudicato...