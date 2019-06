Seguito da Paratici fin dai tempi della Roma, Emerson Palmieri è tornato ad essere un obiettivo interessante per la Juventus, che dal Chelsea sta aspettando il via libera definitivo per Maurizio Sarri. Già a gennaio il club bianconero provò a prendere l’esterno italo-brasiliano, sondando il terreno con gli agenti e con il club londinese, e adesso è tornato in pressing.



LA RISPOSTA DEL CHELSEA - Emerson, da parte sua, non vuole forzare la mano con il Chelsea e sarebbe disposto a trasferirsi a Torino soltanto previo accordo tra le due società. Il problema è che al momento i Blues non sono intenzionati a privarsi del giocatore, considerato un tassello importante della rosa in vista della prossima stagione (a maggior ragione con il mercato bloccato). La Juve dà priorità all'affare Sarri e continua ad osservare Emerson, ma la prima risposta di Abramovich per il terzino è stata un "no".