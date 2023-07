Un contatto, importante, era atteso in giornata. E così è stato. Dopo gli abboccamenti e i dialoghi avuti tramite intermediari, via via più definiti pure negli ultimi giorni, ora la trattativa trae Juventus perè pronta a entrare nel vivo. L'intesa di massima con il giocatore c'è, il centrocampista svizzero è pronto a sposare la causa degli Hammers e di mettersi al servizio di David Moyes. Ma la prima vera mossa del club inglese sembra andare solo in parte nella direzione sperata dalla Juve. Una proposta economicamente già credibile, il West Ham ha infatti presentato una prima offerta per un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e fissato a quota 18 milioni. Se la distanza tra la proposta e la valutazione che ne fa la Juve non sembra insormontabile, è però la formula che non convince alla Continassa.