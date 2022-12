Come racconta il Corriere dello Sport, dopo aver accarezzato l'ipotesi di una cessione anticipata a gennaio, proprio dallaarriva la decisione di non lasciarsi più tentare dal mercato invernale. Troppe incognite ci sono attorno al rientro di, di una certezza come Rabiot non può fare a meno. Che dopo averlo rigenerato e rilanciato su livelli mondiali, continuerà a sfruttarlo al massimo anche nel caso in cui a fine stagione Adrien dovesse lasciare la base. Inutile guardare troppo avanti, la Juve ha obiettivi importanti da centrare e Rabiot si è rivelato semplicemente fondamentale per gli equilibri dello scacchiere di Allegri.