La Juve è a Milano. I bianconeri sono arrivati per prepararsi alla gara di questa sera, che si giocherà alle 21.45 nella cornice di San Siro. Sono 23 i convocati di Maurizio Sarri, arrivati in pullman a Milano poco dopo l’ora di pranzo. Nel pomeriggio ci sarà la riunione tecnica, poi il trasferimento allo stadio dove stasera affronteranno il Milan.



Tornano Chiellini e Alex Sandro, ma Sarri farà ancora a meno di Khedira, Demiral e De Sciglio. Fuori per squalifica Dybala e De Ligt.