Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra la Juve e Ansu Fati non si è andato oltre l'interessamento. I bianconeri si sono informati così come ha fatto il Manchester United. La risposta? E' che lo spagnolo è irraggiungibile, e non è una questione di guida tecnica o societaria. Il Barcellona ha idee chiare sul ragazzo: lo definisce intoccabile a fronte di qualsiasi proposta. Non ci saranno, insomma, mega esborsi che faranno vacillare chiunque. Ecco perché in Catalogna sono tranquilli, a prescindere da chi prenderà le redini del progetto blaugrana. La certezza, infatti, è che Ansu Fati sarà sempre e solo al Barcellona. Cara Juve, ci sarà occasione. Magari, in futuro...