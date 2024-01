Torniamo subito in diretta con OR: LIVE dalle ore 13 con le ultime di mercato. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, tutte le notizie analizzate da Nicola Balice.

Ieri sera Massimiliano Allegri ci ha scherzato su, strappando risate ai tifosi bianconeri:. Che sia vero o no, di certo Weston non ha paura di volare sul campo, di spiegare le ali e trascinare lacon sè fino alla vetta della classifica, dove finalmente può guardare tutti dall'alto. Ail classe 1998 l'avrebbe meritata eccome, la gioia personale. Che non è arrivata solo per via dell'istinto da centravanti di razza del numero 9, che ha voluto a tutti i costi mettere la sua firma anche sul raddoppio bianconero, oltre che sulla prima rete di serata.Ma ciò non toglie proprio nulla a un'altra - l'ennesima - prestazione sublime dell'americano, capace di prendere ancora una volta in mano le redini del suo reparto e sciorinare una prova da centrocampista a tutto tondo, perfettamente in grado di fare la doppia fase con precisione e di stupire, oltre che per l'apporto dal punto di vista tecnico, anche per la dedizione mentale alla causa, proprio lui che fino a pochi mesi fa sembrava non rientrare nemmeno nel progetto tecnico della Juve.E allora il gol arriverà anche per Weston, è solo questione di tempo. Ma questa sua versione "a colori", dopo qualche chiaroscuro di troppo, è già più bella che mai.