Come testimoniato dalle dichiarazioni di un deluso Rocco Commisso e dalla folle bufera di insulti ricevuti dal fratellino, Federico Chiesa non si è lasciato in maniera esattamente idilliaca con la Fiorentina. Da Fiorentinanews.com arriva un'indiscrezione che fotografa ulteriormente questa tensione: Chiesa avrebbe chiesto alla sua ormai ex società lo stipendio dei primi 5 giorni di ottobre, quelli cioè in cui era ancora tesserato nel capoluogo toscano prima di trasferirsi alla Juve. L'esordio del neoacquisto bianconero intanto arriverà stasera sul campo del Crotone. Mentre il primo scontro diretto con la sua ex squadra andrà in scena alle porte delle vacanze natalizie.