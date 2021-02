4









Diciamo che Inter-Genoa sarà abbastanza indicativa. A quel punto, la squadra di Conte andrebbe a più 10 sulla Juventus e il sogno scudetto diventerebbe immediatamente un miraggio. Diciamo pure che c'è un'altra corrente di pensiero: finché la matematica lo consente, i bianconeri sono tenuti a guardare più in alto possibile. Ma è ancora possibile lo scudetto? Oppure quella rincorsa si sta trasformando - neanche lentamente - in una profonda agonia?



L'ANALISI - Banalità, ma non scontata: la Juve non ha tra le mani il proprio destino. La Juve ha azzoppato il suo cammino nelle ultime tre giornate: oltre alla vittoria con il Crotone, è arrivata la sconfitta con il Napoli e il pari col Verona. Cinque punti regalati alla capolista, ammesso che Lukaku e compagni arrivino a vincere. Come racconta Tuttosport, il tentativo di rimonta dovrà essere avviato in un momento oggi doppiamente complicato: Pirlo ha rinunciato a sette titolari tra infortunati e squalifica, le alternative numericamente non ci sono. Poi per il sovrapporsi di impegni: con il Crotone è iniziato un altro ciclo terribile: otto impegni, Porto compreso. E' ancora possibile vincere lo scudetto? Aggrapparsi alla matematica.