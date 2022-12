Non si sono ancora concluse le celebrazioni di Angele Leandroper la vittoria delcon l'. Come documentato sui social, i due giocatori della(e le rispettive compagne, Jorgelina Cardoso e Camila Galante) hanno partecipato a un'altra grande festa insieme a Leoe ad alcuni connazionali, in attesa di tornare a Torino. A tal proposito, è stato lo stesso Massimilianoa spegnere le polemiche sulla data del loro rientro: "Eravamo d'accordo che a chi arrivava in finale davo tempo fino al 29, chi vinceva la finale due giorni in più", ha spiegato il tecnico bianconero dopo l'amichevole odierna contro lo Standard Liegi.