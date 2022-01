Ci sono tempi per costruire cicli, e tempi per guardare bene al mercato. Parafrasando Allegri, o comunque prendendo in prestito qualcuna delle sue parole in conferenza stampa, questo è il momento di puntare su un attaccante. E se Vlahovic non è più percorribile - o quasi -, e se anche per Icardi la situazione si è fatta complicata, cosa si può raccontare su Julian Alvarez, centravanti del River Plate che fa gola a mezza Europa?



LA SITUAZIONE - Si può dire - e lo fa Calciomercato.com - che il suo agente è diretto in Italia, dove incontrerà diversi delegati dei club di Serie A. Soprattutto l'Inter si era interessata al ragazzo, ma stavolta anche il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Occhio alla Fiorentina, anche se la priorità del giocatore è andare subito in una big: qui si inseriscono Atletico Madrid e Juventus, oltre al Milan stesso. Se nessuna big dovesse mostrarsi particolarmente calda, allora potrebbero aprirsi altre opportunità come quella della Fiorentina, club che Commisso intende portare ai vertici con investimenti concreti.