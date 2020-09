2









Quando la nazionale fa ‘male’. Capita, anche spesso, che i giocatori chiamati dai rispettivi commissari tecnici tornino a casa malconci, per il dispiacere di club e tecnici. È successo ieri a Federico Bernardeschi, che ha abbandonato il ritiro di Coverciano per un infortunio muscolare evidenziato dagli esami strumentali sostenuti al J|Medical. È successo oggi a Cristiano Ronaldo, che stando al comunicato della Federcalcio portoghese non ha preso parte all’allenamento odierno per un’infezione a un dito del piede destro. Quando la nazionale fa male, cosa che aggrava la situazione nell’infermeria della Juventus, il primo campanello d’allarme che Andrea Pirlo dovrà gestire e superare.



