Come racconta il Corriere dello Sport, è. L’emergenza continua e, con l’Inter all’orizzonte, Massimiliano Allegri non può certo stare sereno. Già l’ultimo tratto di cammino prima della pausa per le Nazionali era stato costellato da vari incidenti di percorso; adesso, se possibile, la situazione è ancora più pesante. Alle assenze “storiche” di Pogba e Fagioli, alle prese entrambi con vicende extra campo, la Juve nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno anche di Weah, alle prese con un problema muscolare, e con la squalifica di Rabiot contro il Cagliari.