Con la separazione ufficiale tra Antonioe il, può cambiare anche il futuro di Dejan, che con lui è sembrato un altro rispetto al periodo in bianconero. Come ricorda Calciomercato.com, gli Spurs hanno l'obbligo didallaa 35 milioni, che scatta se lo svedese gioca il 50% delle partite di Premier League per almeno 45 minuti e la squadra centra la qualificazione in Champions League. Se dovessero verificarsi queste condizioni, l'esterno attenderà il nome del nuovo allenatore per capire quali saranno i suoi piani: per portarlo via da Londra, eventualmente, servirà un'offerta da non meno di 37/40 milioni.