C’è stallo per portare Edin Dzeko alla Juventus. La situazione è la stessa da qualche giorno, la Roma sta facendo fatica a trovare la quadra giusta per sbloccare l’affare Milik, per il quale sono stati proposti Under, Riccardi (vicino al Pescara) e 10 milioni. De Laurentiis chiede di più, i pianeti tardano ad allinearsi e il club di Friedkin non libera ancora il bosniaco, ieri in gol contro l’Italia con la sua Bosnia. Al momento è tutto in stand-by, aspettando che gli ingranaggi sull’asse Roma-Napoli inizino a girare