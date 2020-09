Non si vive di solo Suarez. ​Paratici, infatti, non molla le alternative. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il desiderio di Pirlo era abbracciare il nuovo bomber subito dopo la pausa delle nazionali: così non sarà, ma la Juve ha fretta. Occhi sempre fissi su Edin Dzeko: in queste ore il bosniaco incontrerà Friedkin, da poco sbarcato in città, per arrivare al dunque. La volontà dei giallorossi, dopo il ko Zaniolo, è quella di tenerlo in rosa: la Juve ha l'accordo con il giocatore (biennale da 7,5 milioni) e la Roma (10 milioni più due di bonus), ma lo stallo nell'affare Milik si ripercuote sull'asse Capitale-Torino. Entro 48 ore, ad ogni modo, è attesa la decisione definitiva del club giallorosso.