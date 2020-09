Edin Dzeko si allontana sempre più dalla possibilità di vestire la maglia della Juventus. Secondo il Corriere di Roma, infatti, la punta bosniaca si sta orientando verso la permanenza con la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sua permanenza sarebbe spinta anche dall'infortunio di Zaniolo: la Roma, infatti, non vorrebbe privarsi di un'altra figura chiave in questi mesi in cui il talento azzurro sarà infortunato. Questione di ambiente, di spogliatoio, di personalità.