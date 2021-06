Edin Dzeko potrebbe disputare un’ultima stagione con la maglia della Roma, invogliato dall’arrivo di Josè Mourinho. Nonostante questo, il mercato lo chiama sempre come da diverse sessioni da questa parte, con la Juventus squadra sempre presente. Nel caso di partenza di Cristiano Ronaldo, Allegri vedrebbe bene l’ingresso di uno tra Icardi e Dzeko. La Roma, però, dovrebbe regalare il cartellino del bosniaco all’agente Lucci, dato che difficilmente i bianconeri vorranno pagare lo stipendio di 7,5 milioni di euro e una cifra simile per l’acquisto. Ipotesi che non piace ai Friedkin. È quanto riporta Calciomercato.com.