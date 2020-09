La Juve ha un accordo con Edin Dzeko ma la trattativa per portare Milik a Roma ancora non si sblocca e così anche l'attaccante bosniaco resta nella capitale. Come riporta Sky Sport, ieri all'Hotel Hilton era previsto contatto tra Napoli e Roma che però non ha portato nessun passo avanti. Dzeko resta quindi legato al futuro di Milik e De Laurentiis è sempre inflessibile sulle sue richieste. Vuole cash per il polacco che si svincola al termine della stagione. Nessun passo avanti tra Roma e Napoli e quindi il bosniaco resta per ora bloccato nella capitale. I giallorossi, tra l'altro, vogliono che in caso di cessione alla Juve sia proprio l'attaccante ad esporsi in prima persona con la piazza, prendendosi la responsabilità dell'addio.