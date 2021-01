1









Fabio Paratici è stato categorico. La quarta punta? Sì, ma solo in caso di occasioni da sfruttare. Tradotto: niente follie. Perché un altro attaccante non rappresenta una necessità per la Juve, il reparto può essere completato da Kulusevski che Pirlo sta provando da tempo a supporto della prima punta, che sia Morata o Ronaldo. Il terzo attaccante è Paulo Dybala, da recuperare sia psicologicamente che fisicamente.



SCAMACCA - Se dovesse esserci un'opportunità negli ultimi giorni di mercato però la Paratici potrebbe affondare il colpo per dare un'alternativa in più là davanti ad Andrea Pirlo. Tanti i nomi accostati alla Juventus in questa sessione di mercato, tra i più concreti c'è quello di Gianluca Scamacca del Genoa ma di proprietà del Sassuolo: c'è l'accordo sulla valutazione complessiva del giocatore che si aggira intorno ai 22 milioni di euro, manca quello sulla formula perché i bianconeri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto e l'ad neroverde Carnevali punta all'obbligo di riscatto. Ci sarà da trattare. L'OCCASIONE - La Juve intanto sta lavorando anche sulla pista che porta ad Edin Dzeko, il bosniaco della Roma che potrebbe lasciare la capitale dopo la rottura con Fonseca. Tra l'attaccante e l'allenatore i rapporti sono ai minimi, l'ex Manchester City non intende scusarsi con Fonseca e potrebbe partire prima della chiusura del mercato. Eccola quell'occasione della quale parla Paratici. Un attaccante di livello internazionale e con esperienza da vendere, a Roma sta bene ma di fronte all'offerta giusta potrebbe partire. E, vista la situazione, i bianconeri possono lavorare per ottenere uno sconto. L'obiettivo del giocatore è quello di restare al top, per questo proposte come quella del West Ham o da club di metà classifica non le prenderà in considerazione. Diverso invece il discorso se dovesse arrivare qualcosa di concreto dalla Juventus o dall'Inter, i due club di Serie A in cerca di un attaccante e che hanno messo gli occhi su di lui.



ANCORA TU - Quasi un dejà-vu a distanza di qualche mese per Paratici, che già in estate aveva provato a portare Dzeko a Torino. E ci era quasi riuscito, avendo in mano l'accordo totale con il giocatore e trovando anche la quadra con la Roma, che aspettava solo l'arrivo di Arek Milik per chiudere il cerchio e dare il bosniaco alla Juve. Com'è finita lo sappiamo, con il polacco rimasto a Napoli e Paratici che ha virato sul ritorno di Alvaro Morata. Adesso tra Dzeko e la Juve potrebbe riaprirsi un discorso interrotto mesi fa, sarà lui l'occasione di mercato che cerca Paratici?