I giorni decisivi. Edin Dzeko sta valutando il suo futuro e sa che una proposta come la Juventus non la riceverà altrove. Il pacchetto completo è arrivato: ora il bosniaco deve fare la sua mossa per avvicinarsi a Torino. Non è scontata, ma non è nemmeno così complicata. LA SITUAZIONE - Come racconta Tuttosport, il nome di Edin è stato promosso da Pirlo e bisogna tenere conto che nella scelta della Juve ha prevalso anche la praticità della soluzione. E' un mercato complicato e i bianconeri hanno comunque bisogno di acquistare. Anzi, di farlo velocemente. Lunedì si riparte e il Maestro verosimilmente non avrà a disposizione il nuovo centravanti: ma potrebbe essere solo questione di giorni. Questi sì, decisivi per l'approdo del capitano giallorosso alla Continassa. I buoni rapporti tra Paratici e Fienga sono un'ottima base di partenza, così come l'intenzione della Roma di abbassare il monte ingaggi. Milik e Jimenez sembrano sempre più lontani.