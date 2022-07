Dopo l'arrivo di Romeluall'Inter sembrava che Edinpotesse lasciare i nerazzurri. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport però l'attaccante bosniaco vuole restare a Milano, sponda nerazzurra, non pretenderebbe la titolarità ma vorrebbe giocarsi le sue carte e perchè no, sperare in un rinnovo.